Gıda fiyatları yedi aydır düşüyor

Dünyada gıda fiyatları şubat ayında art arda yedinci defa geriledi.



Gıda fiyatlarındaki düşüşten şeker ve et fiyatlarındaki artıştan daha hızlı gerileyen tahıl fiyatları etkili oldu.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayındaki revize 118.2 seviyesinden Şubat ayında 117.3'e düştü.



Şubat ayındaki gıda fiyatları endeksi böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.