Gıda Komitesi'nden "haksız fiyat artışlarıyla mücadele"ye devam mesajı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahiplğinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların katılımıyla toplandı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, temel gıda maddelerinde arz güvenliği sorununun bulunmadığının altı çizilirken, gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı. Bazı tarım ve gıda ürünlerinde haksız ve spekülatif fiyat artışlarının yaşandığı belirtilen açıklamada, haksız fiyat artışlarının engellenmesi için çalışmaların artarak devam edeceği kaydedildi.



Açıklamada, ayrıca Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol oynamasına yönelik adımların da atılacağı bildirildi.