Harcamalar hız kesmiyor | Perakende satışlarda hızlı artış

Perakende satış hacmi şubatta aylık yüzde 3,5, yıllık yüzde 25,1 arttı. Ocak ayı verisi de yüzde 13,3'ten yüzde 13,7'ye revize edildi.



Şubatta aylık en yüksek artış yüzde 7,5 ile bilgisayar ve kitapta gerçekleşti. Onu yüzde 5,7 ile internet alışverişi takip etti. Ardından en fazla yükseliş yüzde 4,9 ile gıda dışı satışlar ve yüzde 2,8 ile elektrikli eşya ve mobilyada kaydedildi.



Ticaret satış hacmi ise söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 11,3 oldu.

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