 Hazine, tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Hazine, tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlanmaya gitti.

Hazine, tahvil ihalesinde 1,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Bakanlık ihalede, 4 yıl (1274 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 4 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 920 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 425 milyon lira, net satış 1 milyar 319,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 811 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 1 milyar 919,5 milyon lira borçlandı.

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