Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



Kanal 7 televizyonunda konuşan Bakan Şimşek, genel KDV oranını artırmayacaklarını belirterek, enflasyonist yeni vergi olmayacağını söyledi.

KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİNDE ARTIŞ OLACAK MI?



Kurumlar vergisi ile gelir vergisinin de artmayacağını ifade eden Bakan Şimşek, vergi istisnaları, muafiyatleri ve indirim oranlarını yeniden gözden geçireceklerini açıkladı.

"KREDİ TÜKETİME DEĞİL ÜRETİME"

Bakan Şimşek, krediyi tüketime değil, üretime yönlendireceklerini söyledi. Şimşek ayrıca kredilerle ilgili olarak gerekirse yeni tedbirler alacaklarını söyledi.

MERKEZ BANKASI’NIN KUR HEDEFİ VAR MI?



Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın kur hedefi olmadığını da söyledi.



Bu durumun piyasalardaki spekülatif dalgalanmalara karşı Merkez Bankası’nın sessiz kalacağı anlamına gelmediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, “Merkez Bankası fiyat istikrarını tehlikeye atacak dalgalanmayı da engeller.” dedi.

"AMAÇ GÜVENSİZLİK YARATMAK"



Şimşek, Türk Lirası’na ilişkin ortaya atılan iddiaların amacının seçim öncesiz güvensizlik yaratmak olduğunu ifade etti.