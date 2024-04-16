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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten iddialara yalanlama: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerginlik yaşadığı haberlerini yalanladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, yalan haberlerle gündem oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten iddialara yalanlama: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız
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Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkındaki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Şimşek, “Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.” dedi.

Şimşek, enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplinini tesis etmek ve yapısal sorunları çözme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine tam destek verdiğini ifade eden Şimşek, ekonomi programını daha da güçlendireceklerini söyledi.

“Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.” diyen Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir veya söylentiye lütfen inanmayınız.” ifadelerini kullandı.

DMM DE YALANLADI: EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI KARARLILIKLAR SÜRDÜRÜLECEK

Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kriz yaşadığına yönelik iddialar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da yalanlandı.

DMM’den yapılan açıklamada ikili arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmadığı belirtildi.

Merkezin açıklamasında, “Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.” denildi.

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