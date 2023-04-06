Hazine'den 2,5 milyar dolarlık yeşil tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 2030 vadeli yeşil tahvil ihracında 2,5 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.



Hazine tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere Bank of America, ING, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki vermişti.



Bakanlık daha önce yeşil tahvil ihracı planladığını açıklamış ve öngörülen takvim olarak ilk çeyreğin sonlarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

YEŞİL TAHVİL NEDİR?



Yeşil tahvil; doğal yaşama, çevreye, iklime fayda sağlayarak sürdürülebilirliğe katkıda bulunan projelere bütçe ve kaynak yaratan tahvil anlamına geliyor.