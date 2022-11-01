Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 60 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini açıkladı.



Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde temettü gelirleri (KİT'ler + MKE AŞ + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 1 milyar 468 milyon 616 bin lira, KİT'lerden elde edilen hasılat payları 522 milyon 388 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 91 bin lira olarak gerçekleşti.

Böylece Hazinenin vergi dışı gelirleri 2022'nin üçüncü çeyreğinde 1 milyar 992 milyon lira oldu.



Bu kapsamda bu yılın toplam gelirleri ise 59 milyar 835 milyon 170 bin lira olarak gerçekleşti.

