İcradaki dosya sayısı artıyor

Faiz oranlarındaki yükseliş sonrası icradaki dosya sayısı arttı.



Merkez Bankası 10 ayda politika faizini 41 buçuk puan yükseltti. Faiz oranı yüzde 8 buçuktan yüzde 50'ye çıkarıldı. Bankalar da bu durumu kredi ve kredi kartı faizlerine yansıttı.



Artan borç yükü ile icradaki dosya sayısı yılbaşından bu yana 500 bin adet artış kaydetti.



Avukat Mustafa Zafer, "Her ay düzenli bir şekilde icra dosyalarının artış sağladığını gördük. Faiz oranının artışıyla beraber sıcak paraya ulaşmak zorlaştı. Kredi kartı kullanımının daraltılması ve insanların krediye ulaşma imkanının zorlaşması icra takibinin artmasına sebep verdi." ifadelerini kullandı.



Ulusal Yargı Ağı Projesi verilerine göre, 1 Ocak'ta icradaki dosya sayısı 21 milyon 307 bin adetti. 22 Nisan'a gelindiğinde bu sayı 21 milyon 798 bine yükseldi.



İcra takibi borcun 1 ay dahi ödenmemesinden sonra başlatılabiliyor. Süreç ortalama 32 ile 93 gün arasında değişiyor.



Artan faiz oranları en az 3 ay gecikmeli olarak icra dosyası sayısına yansıyor.



Zafer, "Asıl acı tabloyla biz o en son artıştan hemen onu takip eden 90 gün sonra resmi olarak karşılaşıyor olacağız. Çok fazla kişi hakkında yakın zamanda icra takiplerine girişilebileceği söylenebilir." ifadelerini kullandı.



Geçen ay bankalar nakit avans çekim tutarlarını düşürdü. Çekim tutarları limitin yüzde 25'ine indirildi. Uzmanlar bunun da ödenemeyen borçların sayısını artıracağını belirtiyor.



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