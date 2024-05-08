İhracat ikliminde 11 ayın zirvesi görüldü

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin nisan sonuçları açıklandı.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye İhracat İklimi Endeksi, mart ayındaki 51,6 seviyesinden nisan ayında 52,3 seviyesine yükseldi ve 11 ayın zirvesine çıktı. Endeks nisanda üst üste altıncı ay artış kaydetti.



Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



İhracat pazarlarında talep koşullarının güçlenme eğilimi, ikinci çeyreğin başlangıcında da devam etti. İhracat iklimindeki iyileşme belirgin düzeyde ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.



Nisandaki belirgin iyileşmeyle beraber ihracat talep koşullarında güçlenme eğilimi dördüncü aya ulaştı.



Nisan ayında Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarlarının çoğunluğunda üretim artarken, veriler Almanya ve Fransa’da ekonomik daralmanın sona yaklaştığı yönünde sinyal verdi.



Türk imalatçılarının toplam ihracat hacminin yüzde 46’sını oluşturan en büyük 10 ihracat pazarı içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başını çektiği sekiz ekonomi nisan ayında genişleme kaydetti.



Birleşik Krallık ve İspanya'nın üretiminde güçlü artışlar görülürken, ABD, Rusya ve İtalya'da ekonomik aktivite artış eğilimini sürdürdü.