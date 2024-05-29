Sanayicilerden yapısal reform çağrısı

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) mayıs ayı meclis toplantısı Seyit Ardıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Burada yaptığı konuşmada, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin mali disiplinin sağlanması açısından önemine işaret eden Ardıç, alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesinin makro istikrar açısından fayda sağlayacağını bildirdi.



Tasarruf tedbirleri kararlılıkla uygulanırken, piyasadaki haksız rekabeti azaltmak için kayıt dışı ekonomiyle eş zamanlı mücadele edilmesi gerektiğini aktaran Ardıç, "Bunlara ilaveten gündemde olan kamu ihale reformu, kamu iktisadi teşebbüslerin yönetişim reformu, vergide adalet ve etkinlik reformunun ivedi şekilde yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan adı her ne olursa olsun af çıkartılmamalıdır. Sözleşmelerden dolayı kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılamasa da bundan sonra çok detaylı analizlerle bu projelere karar verilmesi, kamu maliyesi açısından daha sağlıklı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Ardıç, doğrudan yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmek için uygun iklimin yaratılması gerektiğini de belirtti.



Sıcak paraya bağımlılığın azaltılması gerektiğini anlatan Ardıç, "Bunun için üretim toplumuna dönüşmemiz, ara ve yatırım mallarında dışa bağımlılığı azaltmamız, tasarruf eğilimlerimizi arttırmamız ve mali disiplin çerçevesinde açık bütçe anlayışından vazgeçmemiz gerekiyor. Yurt içi tasarrufların yükseltilmesine yönelik uygulamalar ön plana çıkmalıdır. Ülkenin fiziki sermaye stokunu artıran, bir başka deyişle yeşil alan yatırımları niteliğindeki doğrudan yabancı sermayenin ülkeye girişini teşvik edecek uygulamalara ağırlık verilmelidir." ifadesini kullandı.



Ardıç, küresel rekabet koşulları dikkate alınıp mevcut programların yapısal reformlarla güncellenmesi ve yeniden yapılandırılmasının önemine işaret ederek şunları kaydetti:



"Firmalarımızın yeni ve güçlendirilmiş iç dinamiklerini de harekete geçirecek yeni bir reform programına ihtiyacımız var. Bu programın temel hedefi, ülkemizde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iklimini geliştirmek olmalıdır. Bu yeni programda, enflasyonla mücadeleye ve yapısal reformlara ara vermeden hem ulusal sermayeyi güçlendirmek ve sermaye birikimini özendirmek hem de doğrudan yatırımı ülkemize çekmek esas alınmalıdır. Başta harcama reformu olmak üzere, mali sistem, sosyal güvenlik, adalet ve vergi sistemi gibi birçok yapısal reform gerçekleştirilmeyi beklemektedir."