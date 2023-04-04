İhracat martta aylık bazda rekor kırdı

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Ticaret Bakanlığı, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat mart ayında yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti.

Aynı ayda ithalat ise yüzde 4.2 artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Mart ayında enerji ithalatı 6 milyar dolar olurken, 1,7 milyar dolarlık işlenmemiş altın ithalatı yapıldı.

3 AYLIK DIŞ AÇIK 35 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret açığı martta 8,57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı. 3 aylık dönemde dış ticaret açığı 34,9 milyar dolar oldu.

MUŞ: DEPREMİN SINIRLI ETKİSİ OLACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin etkilerinin şubat ve mart aylarında yansıdığını, sonrasında daha sınırlı etki beklediklerini söyledi.

Ürün grupları bazında bakıldığında 11,9 milyar dolarla en çok ara malları ihracatı gerçekleşti. Tüketim mallarında 8,5 milyar dolar, yatırım mallarında 2,8 milyar dolarlık ihrcat yapıldı.



İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA



Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 2 milyar dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, onu 1,4 milyar dolarla ABD, 1,2 milyar dolarla İtalya izledi.



EN ÇOK İTHALAT RUSYA'DAN

Martta en fazla ithalat 4 milyar dolarla Rusya'dan yapılırken, onu 3,8 milyar dolarla Çin, 2,7 milyar dolarla Almanya takip etti.