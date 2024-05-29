Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 29 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD'den gelen verilerin risk iştahı üzerinde yarattığı baskının etkisiyle düşüş kaydetti. Ons altın, güne yüzde 0,12 düşüşle 2.358 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın, 2.441 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.969 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ BASKISI



ABD'nin hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık bir ayın zirvesine yükselerek doların cazibesini artırırken hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.



ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksi beklenmedik şekilde yükselerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin zamanı ve büyüklüğüne ilişkin yeni şüpheler oluşturdu. Tüketici güveni, mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.



ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi yüzde 4,56 ile 3 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.



Yatırımcılar, verinin ardından eylülde en az 25 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine yüzde 44 olasılık verdi.



KRİTİK VERİLER BEKLENİYOR



ABD büyüme rakamları perşembe günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkate aldığı enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi cuma günü açıklanacak. Euro Bölgesi enflasyon verisi de cuma günü belli olacak.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, 6 Haziran'daki para politikası toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentilerine işaret etti. Piyasalar bu yıl ekim ayına kadar iki faiz indirimi fiyatlıyor.