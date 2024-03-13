IKEA'dan indirim kararı: Düşen maliyeti fiyata yansıtacak

IKEA, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıkladı.
Reuters haber ajansına göre, firma eylül-kasım ayları arasında faaliyet gösterdiği pazarlarda fiyat indirimlerine 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.
IKEA, Avrupa’da eylül ayında başlayan fiyat indirimlerinin hem müşteri sayısında hem de perakendecinin sattığı ürünlerde artışa neden olduğunu belirtti.
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