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IKEA'dan indirim kararı: Düşen maliyeti fiyata yansıtacak

İsveçli mobilya zinciri IKEA, nakliye ile hammadde maliyetlerinin düşmesi nedeniyle küresel çapta fiyat indirimine gidiyor.

IKEA'dan indirim kararı: Düşen maliyeti fiyata yansıtacak

IKEA, 2022'de uygulamaya konulan fiyat artışlarını geri çekmeyi hedefleyerek 2024'teki fiyat indirimlerini dünya çapındaki tüm pazarlara genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

Reuters haber ajansına göre, firma eylül-kasım ayları arasında faaliyet gösterdiği pazarlarda fiyat indirimlerine 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptı.

IKEA, Avrupa’da eylül ayında başlayan fiyat indirimlerinin hem müşteri sayısında hem de perakendecinin sattığı ürünlerde artışa neden olduğunu belirtti.

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