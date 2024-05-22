Mevduat faizi neden geriliyor?

Türk Lirası mevduat faizi geriliyor.



Merkez Bankası verilerine göre, 19 Nisan haftasında 3 aylık mevduat faizi 22 yılın zirvesine çıktı. Ardından 3 hafta yatay seyreden faizler, geçen hafta itibarıyla düşüşe geçti.



Faizlerdeki düşüş bu hafta da sürüyor.



REZERVLERDE 50 MİLYAR DOLAR ARTIŞ



Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, Merkez Bankası'nın rezervlerini 50 milyar dolar civarında artırdığını belirtti. "Çok kısa bir süre içinde bu kadar büyük bir rezervde artışa gitmesinin yarattığı bir TL liditesi var." ifadelerini kullanan Ünalmış, "Buradaki handikap piyasada fazla miktarda TL kaldığında piyasa faizleri üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması." diye konuştu.



"YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR"



Bankalar 1 ay önce TL mevduat açılışı için yıllık yüzde 56-58 arası faiz öneriyordu. Şu an bu oran bazı bankalarda yüzde 50'nin de altına düştü.



Ekonomistler kısa dönemde yeni düşüşler öngörmüyor. Ancak yılın ikinci yarısında gerilemeler olabileceğini belirtiliyor.



Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci, "48-50 arasında maksimum 50'leri bir mevduat faizi var. Bu mevduat faizi yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki gerilemeye bağlı olarak da mevduat faizinde de aşağı yönlü bir hareket görüyor olacağız." dedi.