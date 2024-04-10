İki Rus milyarder yaptırım listesinden çıkarıldı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Rus milyarderler Mikhail Fridman ve Petr Aven'in yaptırım listesinden çıkarılmasına karar verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Fridman ve Aven, yaptırım listesine alınmıştı.
Lüksemburg merkezli mahkemenin kararında belirtilen gerekçelerin yeterince kanıtlanamadığı ifade edildi.
İki iş insanı, Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank ve gıda perakendecisi X5 Retail Group'u içeren holding grubu Alfa Group'un ana hissedarlarıdır.
Mahkeme, iş insanları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bağları olduğunun tespit edilebileceğini belirtti. Bu durumun söz konusu kişilerin Ukrayna'ya karşı eylem ve politikaları desteklediğini göstermediğini ifade etti.
Fridman ile Aven, mahkemenin çıkarma kararından "memnun" olduklarını açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise yaptırımların hem yasa dışı hem de yıkıcı olduğunu belirtti.
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