İki Rus milyarder yaptırım listesinden çıkarıldı



Mahkeme, iş insanları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bağları olduğunun tespit edilebileceğini belirtti. Bu durumun söz konusu kişilerin Ukrayna'ya karşı eylem ve politikaları desteklediğini göstermediğini ifade etti.



Fridman ile Aven, mahkemenin çıkarma kararından "memnun" olduklarını açıkladı.



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise yaptırımların hem yasa dışı hem de yıkıcı olduğunu belirtti.

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