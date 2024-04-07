İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi

Borsa İstanbul, finansman arayışındaki şirketlerin önemli duraklarından biri olmayı sürdürürken, halka arzlar güçlü şekilde devam ediyor



2023 yılında toplamda 56 şirket halka açılırken, 124 milyon yatırımcıdan 79,7 milyar liralık fon sağlandı. 2024 yılının ilk halka arz onayları ocak ayında bilişim ve gıda sektörlerine verilirken, talep toplamalar şubat ayında gerçekleşti.



Yılın ilk halka arzı olan Pasifik Donanımda talep toplama süreci 6-7 şubatta tamamlanırken, yatırımcılardan 4,4 kat talep geldi. Diğer şirketlerin halka arzında ise, Bor Şeker (7-9 şubat) 3,9 kat, Limak Doğu Anadolu Çimento (14-16 şubat) 4,4 kat, Oba Makarna (22-23 Şubat) 4,9 kat, Alves Kablo (22-23 Şubat) 5,3 kat, Mogan Enerji (28-29 şubat) 3,9 kat, Artemis Halı (27-28 şubat) 5,8 kat, Odine Solutions (13-15 mart9 6,1 kat ve IC Enterra (27-29 mart) 4,1 kat talep gördü.



Şubat-mart döneminde halka arzı tamamlanan 9 şirketin 5'i yıldız pazarda 3'ü ana pazarda işlem görmeye başladı. Mart sonunda talep toplama süreci tamamlanan şirket ise nisan başında yıldız pazarda işleme açıldı.



Söz konusu 9 şirketin pay dağıtımlarına 27 milyon 617 bin 661 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 26 milyon 969 bin 228 oldu.



En çok talep gören şirketlere bakıldığında ilk 3'te 3,7 milyon kişiyle IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 3,6 milyon kişiyle Mogan Enerji ve 3,4 milyon kişiyle Oba Makarna yer aldı.



YATIRIMCI TALEBİNDE YÜZDE 353 ARTIŞ



Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi 2023'ün ilk çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 353 artış gösterdi. Geçen senenin ocak-mart döneminde gerçekleşen 8 şirketin halka arzına 6 milyon 96 bin 228 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 27,6 milyona yükseldi.



Bu ilgi arz büyüklüklerine de yansıdı. Geçen sene aynı dönemde 8 milyar 379 milyon 62,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, bu sene yüzde 119,5 artarak 18 milyar 391 milyon 415 bin 898 liraya yükseldi.



Halka arz olan şirketlerin ikisi enerji, ikisi gıda, ikisi imalat ve diğer ikisi bilişim sektöründe faaliyet gösterirken bir şirkette inşaat sektöründe yer aldı.



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