TOKİ kura çekimi sorgulama 2023: 5 ilde kuralar yeniden başladı: İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.
5 İLDE KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.
TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor.
İstanbul Tuzla'da 20 bin 920, Silivri'de 200, Çatalca'da 540 ve toplam 50 bin konut için kura çekimi yapılacak.
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı fakat TOKİ kuralarının Mart ayında tüm hak sahipleri için tamamlanacağı belirtilmişti.
Buna göre; TOKİ 9. etap kura çekiminde İstanbul'un da yer alması beklenirken, İstanbul için TOKİ kura takviminin 10 Mart sonrasında başlaması öngörülüyor.