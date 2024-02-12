IMF Başkanı: Faizler yıl ortasında düşmeye başlayacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde konuştu.



Georgieva, geçen yıl faizlerin onlarca yıldır görülmeyen hızda artırıldığına dikkat çekerek, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğuna son derece son derece eminiz." dedi.



Georgieva, ABD gibi önde gelen ekonomilerde faizlerin düşürülmesi ihtimali konusunda, "En geç yıl ortasından itibaren faizlerin, enflasyonun geçen yıl izlediği yönde şekillenmesini bekliyorum." dedi.



"İSRAİL-HAMAS SAVAŞI ÇOK ÜLKEYİ ETKİLEYEBİLİR"



Corona virüs salgınının ardından umulmadık durumların yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurulması gerektiği uyarısında bulunan Georgieva, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın uzaması halinde bunun çok sayıda ülkenin ekonomisini etkileyeceğini söyledi.



Georgieva "Çatışmanın uzun sürmesinden korkuyorum çünkü devam ederse yayılma riski de artar." dedi.

