IMF'den Tunus'a 1 milyar 900 milyon dolar kredi

IMF heyeti ile Tunuslu yetkililerin ülkede yapılacak reformlar ve izlenecek politikalar üzerinde anlaştığı bildirildi.



IMF'den yapılan yazılı açıklamada, IMF ve Tunus arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden kredi görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı bildirildi.



Açıklamada, IMF heyeti ve Tunuslu yetkililerin ülkede yapılacak reformlar ve izlenecek politikalarla ilgili anlaştığı belirtildi.



Yapılan anlaşmaya göre, IMF'nin Tunus'a 4 yıl içinde 1 milyar 900 milyon dolar kredi sağlayacağı duyuruldu.



TUNUS'TAKİ SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ



Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclis çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021’deki olağanüstü kararları ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı



Cumhurbaşkanı Said'in kararlarının ardından ülkede yıllardır yaşanan ekonomik kriz daha da derinleşti.



Kovid-19 salgınının etkisiyle büyüyen ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Tunus, mayıs 2021'den bu yana Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere sürecini yürütüyordu.



Tunus'ta eylül ayında enflasyon yüzde 9,1 olarak açıklanırken, 30 yılda görülen en yüksek enflasyon oranı oldu.



IMF, Tunus'un bu yıl yüzde 2,2'den düşük bir oranda büyümesini öngördüğünü açıklamıştı.

