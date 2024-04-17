İngiltere'de enflasyon beklenenden az düştü

İngiltere'de enflasyon mart ayında beklentilerden az geriledi.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2'ye geriledi.



Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olarak açıklanması bekliyordu.



Enflasyon gıda fiyatlarında yavaşlamanın etkisiyle Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı.



Enerji, gıda ve tütün fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yüzde 4,2'ye geriledi. Çekirdek enflasyona yönelik beklenti yüzde 4,1 olması yönündeydi.



İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yakından izlediği hizmet enflasyonu yüzde 6,1'den yüzde 6'ya geriledi.

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