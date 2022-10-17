İngiltere'nin yeni maliye bakanı, vergi indirimini rafa kaldırıyor

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un vergi indirimi tasarısını neredeyse tamamen rafa kaldırıyor.



Hunt, hükümetin yatırımcı güvenini yeniden kazanması gerektiğine dikkat çekti.



Truss'ın vergi indirim tasarısı yatırımcılarda kaygılara yol açarak sterlin ve İngiltere'nin devlet tahvillerinde keskin değer kayıplarına yol açmıştı.

Hunt, tasarının kamu maliyesinde yol açtığı hasarı gidermek için geçtiğimiz günlerde maliye bakanı olarak atandı.



Jeremy Hunt, bugün yaptığı açıklamada ekonomik büyümeyi hızlandıracak adımlar atılmadan önce güven ve istikrar ortamı sağlanması gerektiğini ifade etti.



Vergi indirimlerinde yapılacak değişiklikler sayesinde her yıl 32 milyar sterlin kaynak oluşturulacağını, ayrıca kamu harcamalarının da kısılacağını belirtti.



Sterlin, açıklamaların ardından dolar karşısında kazanımlarını artırarak yüzde 1,2 artıda işlem gördü. İngiltere devlet tahvilleri de değer kazandı.



Geçen ay vergileri düşürme sözü vererek Muhafazakar Parti genel başkanlığı, dolayısıyla başbakanlık yarışını kazanan Truss, vergi planının önemli kısımlarından vazgeçmesinin ardından siyasi olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

