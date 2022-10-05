İngiltere Başbakanı Truss: Ekonomide öncelik büyüme

İngiltere Başbakanı Liz Truss, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Partinin Birmingham şehrindeki sonbahar konferansının kapanışında konuştu.

Açıklamalarında, partisinin ekonomik büyümeye odaklanmak ve İngiltere'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunu çözmek için birleşmesi gerektiğini belirtti. Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne atıfta bulunan Truss, "İngiltere için hayati bir zamanda bir araya geliyoruz. Bunlar fırtınalı günler" diye konuştu.

"BÜYÜME KARŞITI KOALİSYONA İZİN VERMEYECEĞİM"

Truss, hükümetin enerji kriziyle başa çıkmak için kararlı adımlar attığını ve büyümeye odaklandığını belirterek "Ekonomimiz için üç önceliğim var: Büyüme, büyüme ve büyüme" ifadesini kullandı. İngiliz ekonomisinin, çok uzun zamandır olması gerektiği kadar güçlü bir şekilde büyümediğini, özgür demokrasilerin güçlü ekonomilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Truss, büyüme karşıtı koalisyonun İngiltere'yi geride bırakmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

"UCUZ MALLAR VE ENERJİ İÇİN FAZLA BAĞIMLI HALE GELDİK"

Başbakan Truss, küresel krizle karşı karşıya olmalarının nedenlerinden birinin, Batı'nın topluca bir şeyler yapmaması olduğuna değinerek "Kayıtsız kaldık. Savunmaya yeterince harcama yapmadık. Ucuz mallar ve enerji için otoriter rejimlere fazla bağımlı hale geldik." dedi. İngiltere'nin, Rusya'ya yeterince erken karşı çıkmadığını ancak bunun bir daha asla olmayacağı vaadinde bulunan Truss, "Bu yüzden, enerji güvenliğimizi güçlendirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Kuzey Denizi'nde daha fazla doğal gaz sahası açıyoruz ve daha fazla yenilenebilir ve nükleer enerji sağlıyoruz" diye konuştu.

GREENPEACE ÜYELERİ, BAŞBAKAN TRUSS'IN KONUŞMASINI BÖLDÜ

Başbakan Truss konuşma yaptığı esnada, salonda bulunan iki Greenpeace üyesi "Buna kim oy verdi?" yazılı bir pankartla açarak petrol ve doğal gaz çıkarmak için kullanılan tartışmalı hidrolik kırılma yönteminin kullanılması yasağının kaldırılmasını protesto etti. Truss'ın konuşmasını bölen iki kadın gösterici, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.