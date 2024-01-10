İnşaat maliyetlerinde hafif yükseliş

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı, aylık yüzde 1,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46, işçilik endeksi yüzde 110,77 artış gösterdi.



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38, işçilik endeksi yüzde 110,73 yükseliş kaydetti.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 yükseliş gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

