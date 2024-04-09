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Irak, Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderecek hattı ay sonunda açıyor

Irak hükümetinden, Türkiye'ye petrol sevkiyatına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Irak Petrol Bakanı Yardımcısı, "Kerkük-Ceyhan boru hattının ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması bekleniyor." dedi.

Irak, Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol gönderecek hattı ay sonunda açıyor

Bakanı Yardımcısı Basim Muhammed, Reuters Haber ajansına konuştu. Muhammed, Irak'ın Türkiye'ye günde 350 bin varil petrol göndermesini sağlayacak boru hattının onarım işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Çalışmalar çerçevesinde depolama tesisleri ile pompalama istasyonunun tamamlandığını belirten Iraklı bakan yardımcısı, "Boru hattının bu ay sonuna kadar faaliyetlerine başlaması ve yeniden petrol akışına hazır hâle gelmesi bekleniyor." dedi.

960 kilometrelik Kerkük-Ceyhan boru hattından yapılan petrol sevkiyatı terör örgütü 'in saldırıları sonucu durdurulmuştu.

Bakanlığı geçtiğimiz kasım ayında, hattın Türkiye tarafının sevkiyata hazır olduğunu duyurmuştu.

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