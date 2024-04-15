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İran saldırısı piyasaları nasıl etkiledi?

İran ve İsrail arasındaki gerilim piyasaları beklenmeyen bir şekilde sarstı. Kripto paralar yüzde 10 düşerken borsalar ise değer kaybetti. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken petrolde yükseliş beklentisi arttı.

İran saldırısı piyasaları nasıl etkiledi?
Kripto paralarda toparlanma çabası | Bitcoin kaç dolar?

Kripto paralarda toparlanma çabası | Bitcoin kaç dolar?

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İran'ın İsrail'e saldırısı piyasaları olumsuz etkiledi.

İran, cumartesi gecesi İsrail'e füze ve drone saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, saldırının büyük oranda engellendiğini duyururken "zamanı geldiğinde misilleme yapacağı" konusunda uyardı.

KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ

Saldırı ilk olarak kripto para piyasasında fiyatlandı.

Bitcoin ve Etherium gibi kripto paralar yüzde 10 değer kaybetti.

BORSALARDA SON DURUM

Asya borsaları ise Çin hariç yüzde 1'e yakın kayıp yaşadı.

İstanbul da güne değer kaybıyla başladı.

ALTINDA REKOR ÜZERİNE REKOR

bölgede artan tansiyon ile cuma günü 2 bin 400 doların üzerini test ederek rekor kırmıştı. Ardından 2 bin 330 dolarlara inmişti.

Yeni haftada yeniden 2 bin 360 dolar seviyesini geçti.

Cuma günü 2 bin 500 lirayı gören gram altın 2 bin 450 lira seviyesinde seyrediyor.

PETROLDE 100 DOLAR ENDİŞESİ

Petrol fiyatında önemli bir değişim olmadı. Ancak brent petrolün varilinin kısa vadede 100 doları aşabileceği endişesi arttı.

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