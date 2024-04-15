İran saldırısı piyasaları nasıl etkiledi?

İran'ın İsrail'e saldırısı piyasaları olumsuz etkiledi.



İran, cumartesi gecesi İsrail'e füze ve drone saldırısı gerçekleştirdi. İsrail, saldırının büyük oranda engellendiğini duyururken "zamanı geldiğinde misilleme yapacağı" konusunda uyardı.



KRİPTO PARALARDA SERT DÜŞÜŞ



Saldırı ilk olarak kripto para piyasasında fiyatlandı.



Bitcoin ve Etherium gibi kripto paralar yüzde 10 değer kaybetti.



BORSALARDA SON DURUM



Asya borsaları ise Çin hariç yüzde 1'e yakın kayıp yaşadı.



Borsa İstanbul da güne değer kaybıyla başladı.



ALTINDA REKOR ÜZERİNE REKOR



Altın bölgede artan tansiyon ile cuma günü 2 bin 400 doların üzerini test ederek rekor kırmıştı. Ardından 2 bin 330 dolarlara inmişti.



Yeni haftada yeniden 2 bin 360 dolar seviyesini geçti.



Cuma günü 2 bin 500 lirayı gören gram altın 2 bin 450 lira seviyesinde seyrediyor.



PETROLDE 100 DOLAR ENDİŞESİ



Petrol fiyatında önemli bir değişim olmadı. Ancak brent petrolün varilinin kısa vadede 100 doları aşabileceği endişesi arttı.



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