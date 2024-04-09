ntv.com.tr

İş Bankası Genel Müdürü Aran: En zor dönemi geride bıraktık

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sektör olarak en zor zamanları geride bıraktıklarını söyledi. Aran "Geçen yıl sorsaydınız yalnızca önümüzdeki altı ayı öngörebildiğimi söylerdim. Şimdi ne mutlu ki; önümüzdeki üç yılı öngörebiliyoruz." dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran: En zor dönemi geride bıraktık

Genel Müdürü Hakan Aran, 'nın 100. yılı dolayısı ile dergisi Euromoney'e bir röportaj verdi. Aran, "Artık tüm risklerimizi, hedeflerimizi, kısıtlarımızı ve sorunlarımızı çok iyi biliyoruz.

Bunların yönetilebilir olduklarına inanıyorum ve önümüzdeki üç yıla ilişkin öngörülerde bulunabiliyoruz." dedi.

Türk bankalarının son derece yenilikçi olduğunu söyleyen Aran, "En zor zamanları ve en zorlayıcı regülasyonları geride bıraktık. O dönemleri yaşadık ve yönetmesini bildik. Şimdi daha iyi bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...