İş Bankası Genel Müdürü Aran: En zor dönemi geride bıraktık

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Banka'nın 100. yılı dolayısı ile finans dergisi Euromoney'e bir röportaj verdi. Aran, "Artık tüm risklerimizi, hedeflerimizi, kısıtlarımızı ve sorunlarımızı çok iyi biliyoruz.

Bunların yönetilebilir olduklarına inanıyorum ve önümüzdeki üç yıla ilişkin öngörülerde bulunabiliyoruz." dedi.

Türk bankalarının son derece yenilikçi olduğunu söyleyen Aran, "En zor zamanları ve en zorlayıcı regülasyonları geride bıraktık. O dönemleri yaşadık ve yönetmesini bildik. Şimdi daha iyi bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.