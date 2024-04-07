İş dünyası 330 bin eleman arıyor! Üretimde ara eleman sıkıntısı

Türkiye genelinde 17 binden fazla işletmeyle temas kuruldu, hangi alanlarda eleman aradıkları soruldu. İŞKUR en fazla eleman arayan sektörleri ve en çok aranan meslek tiplerini belirlemek için araştırma başlattı.
Araştırmanın ilk üç aylık sonucuna göre başta inşaat, imalat ve perakande sektörleri olmak üzere, iş dünyasının acilen 330 bin çalışana ihtiyacı var.
İşçi sıkıntısı yaşadıklarını belirten Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nebioğlu, "Sadece bu teknik elemanda seramikçiydi, fayansçıydı, alçıcıydı değil en basit kaba inşaatta başlayan, işte demir ustası bulunamıyor, kalıp ustası yok. Kalifiye eleman kesinlikle yok." değerlendirmesinde bulundu.
Perakende sektöründe aynı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Güzeldere, "Şu anda derneğimizin kırk bin çalışanı var, iki bin üç yüz şubeyle hizmet veriyoruz. Hemen hemen hepsi şu anda yüzde yirmi gibi eksik elemanla çalıştıklarını ifade ediyor. " dedi.
Sektör temsilcileri, eksik kadro sıkıntısı üretime ve fiyatlara da yansıdığını belirtiyor.
İstanbul Ayakakkabıcar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karaman, "Eğer siparişin varsa, yapamıyorsan, tek sebebi eleman yok." açıklamasında bulundu.
İŞKUR araştırmasının sonucuna göre en çok işçi açığının bulunduğu meslekler arasında, garson, marangoz ve dikişçiler de yer alıyor.
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