İş dünyası 330 bin eleman arıyor! Üretimde ara eleman sıkıntısı

Perakende sektöründe aynı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Faruk Güzeldere, "Şu anda derneğimizin kırk bin çalışanı var, iki bin üç yüz şubeyle hizmet veriyoruz. Hemen hemen hepsi şu anda yüzde yirmi gibi eksik elemanla çalıştıklarını ifade ediyor. " dedi.



Sektör temsilcileri, eksik kadro sıkıntısı üretime ve fiyatlara da yansıdığını belirtiyor.



İstanbul Ayakakkabıcar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karaman, "Eğer siparişin varsa, yapamıyorsan, tek sebebi eleman yok." açıklamasında bulundu.



İŞKUR araştırmasının sonucuna göre en çok işçi açığının bulunduğu meslekler arasında, garson, marangoz ve dikişçiler de yer alıyor.