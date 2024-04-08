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İŞKUR, yılın üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR, yılın üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki " 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, "2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik." ifadelerini kullandı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.

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