İstanbul Ticaret Odası (İTO) başkanı belli oldu (Şekib Avdagiç kimdir?)

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İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) ikinci tur seçimin ardından başkan belirlendi.

Şekib Avdagiç, yeniden başkan oldu.

İTO'da bugün seçimlerin ikinci turu yapıldı. Saat 12.00'de sona eren seçim sonuçlarına göre; Avdagiç ikinci defa seçildi.

Avdagiç 180 oy alırken rakibi Atilla Bingöl 82 oy aldı. Şekib Avdagiç, oylama sonrası yaptığı açıklamada seçimin geride kaldığını belirterek, "Şimdi hep birlikte İstanbul ticareti için çalışma zamanı" dedi.

İTO'da geçen hafta 81 ayrı meslek kolu için 273 meclis üyesi seçimi yapılmıştı.



ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR?



1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi. Otomotiv Sanayinde faaliyet gösteren bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

1990 yılında MÜSİAD’ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu. 2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.



2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının Haziran ayında sona erdi.2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013 – 2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı.



2013-2019 yılları arasında Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.Nisan 2018’den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.



Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı görevinin yanı sıra aşağıda yer alan kurumlarda da çeşitli görevler icra etmektedir.



İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı

ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu) İcra Kurulu Başkanı

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi

İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) Yönetim Kurulu Üyesi

TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi

YÖK - Üniversite Sanayi Işbirliği (ÜSİ) Komisyonu Üyesi

Tuna Ticaret Odaları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

