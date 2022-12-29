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İstanbul'da doğalgaza indirim

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 12 indirim yapılacak. NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; indirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bu indirimle doğalgaz faturasını bin lira ödeyen bir vatandaş, yapılacak indirimle birlikte 879 lira düzeyinde ödeyecek.

İstanbul'da doğalgaza indirim

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İstanbul'da fiyatlarına  yapıldı.

1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde; İstanbul’da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan ’ın sistem kullanım bedellerinde indirim olacak.

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

Konutlarda kullanılan doğalgaza en son eylül ayında yüzde 20,4 oranında zam yapılmıştı. 

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