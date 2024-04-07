İstanbul'da elektrikli metrobüs dönemi: Test sürüşleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine başladı.

Metrobüslerin yerine geçecek olan yeni elektrikli metrobüsler, 420 yolcu kapasiteli ve tamamen elektrikle çalışacak, sürücüsüz kullanım özelliğine sahip olacak, bir kere şarj edildikten sonra 80 kilometre yol kat edebilecek.



Şu an en geniş metrobüs 290 yolcu kapasitesine sahip.

100 BİN KİLOMETREDE 2,5 MİLYON LİRA YAKIT TASARRUFU



İETT garajında kuruluş ve ön kontrolleri tamamlanan metrobüslerin yol performansı test edildi. Yeni metrobüslerin devreye alınmasıyla 100 bin kilometrede ortalama 2,5 milyon yakıt tasarrufu elde edilmesi amaçlanıyor. Bir araç yılda 300 bin kilogram karbonmomoksit salınımının önüne geçecek.



Elektronik şerit takip asistanı gibi özellikler de daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayacak. Yolculuklar daha sessiz ve sarsıntısız geçecek.



Test aşamalarının sona ermesinin ardından yeni metrobüslerin filoya alınaması bekleniyor.

