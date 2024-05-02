Otogaza indirim bekleniyor | 2 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
OTOGAZA İNDİRİM BEKLENİYOR
Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
Benzinin litresi ortalama 43,65 lira
Motorinin litresi ortalama 41,07 lira
Otogaz ortalama 22,47 lira
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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