Otogaza indirim bekleniyor | 2 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.



OTOGAZA İNDİRİM BEKLENİYOR



Otogaz fiyatlarına, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:



Benzinin litresi ortalama 43,65 lira



Motorinin litresi ortalama 41,07 lira



Otogaz ortalama 22,47 lira



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.