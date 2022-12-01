İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı

İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, kasımda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,1 artış gösterdi.



Toptan fiyatlar aynı ayda yüzde 2,34 arttı.

BİR YILDA YÜZDE 105,5 ARTIŞ



Yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlar yüzde 105,55, toptan fiyatlar yüzde 95,72 artış kaydetti.

Ekim ayında yıllık enflasyon perakende fiyatlarda yüzde 108,77, toptan fiyatlarda yüzde 104,21 seviyesindeydi.

HANGİ ÜRÜN GRUBU NE KADAR ARTTI?



Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında

yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, giyim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış görüldü.



Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde

4,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,72, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,93, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,73 artış, enerji maddeleri grubunda yüzde 0,06, madenler grubunda yüzde 1,83, azalış meydana geldi.