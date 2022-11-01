İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek

İstanbul'daki abonelere doğalgaz faturasını taksitle ödeme imkanı getiriliyor.

İGDAŞ, faturaların vade farksız taksitle ödenebilmesi için 15 bankayla anlaştı.



1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişiyor.



İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında ise finansman anlaşması da yapıldı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen "İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler" dedi.

