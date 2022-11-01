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İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek

İstanbul'da bu kış da doğalgaz faturaları taksitle ödenebilecek. Kredi kartına vade farksız taksit olanağı için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

İstanbullular doğalgaz faturasını taksitle ödeyebilecek

'daki abonelere faturasını taksitle ödeme imkanı getiriliyor.

, faturaların vade farksız taksitle ödenebilmesi için 15 bankayla anlaştı.

1 Ekim 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişiyor.

İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında ise finansman anlaşması da yapıldı. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen "İGDAŞ abonesi olan ve borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler" dedi.

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