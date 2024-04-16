Japonya: Döviz hareketlerini yakından izliyoruz

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, doların 34 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Döviz hareketlerini yakından izlediklerini belirten Suzuki, gerektiğinde kapsamlı bir yanıt vereceklerini söyledi.



Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı hızlandı. Dolar, 154 yeni aşarak Haziran 1990'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Suzuki, Washington'da yapılacak G20 maliye bakanları toplantısında döviz konusunun açıkça ele alınacağından haberi olmadığını ancak konunun gündeme getirileceğini söyledi.





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