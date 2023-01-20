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Kamudaki 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı (İşçi tarafı ne istiyor?)

SON DAKİKA HABERİ: Kamudaki 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı yapıldı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, taban ücrette iyileştirme ve üstüne refah payı talep etti.

Kamudaki 700 bin işçi için zam pazarlığı başladı (İşçi tarafı ne istiyor?)

Son dakika haberi! 

Kamuda çalışan 700 bine yakın için toplu sözleşme görüşmeleri resmi olarak başladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve İşveren Sendikası Genel Sekreteri Adnan Çiçek ile görüşerek taleplerini iletti.

Buna göre, işçi tarafı taban ücret iyileştirmesi yapılmasını, üstüne refah payı eklenmesini talep etti. Oransal talebi daha sonra iletilecek.

Geçici işçiler kadroya alınması talep edilirken, taşeronların kadroya geçene emeklilik şartının kaldırılması istendi. Ayyrıca bu işçilere tayin hakkı verilmesi talep edildi.

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