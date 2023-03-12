Kamudaki 700 bin işçinin zam talebinde son viraj

TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.



Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.