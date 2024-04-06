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Kardemir liman işletmeciliği ve taşımacılık şirketi kurdu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (Kardemir) tek ortağı olduğu 200 milyon lira sermayeli KARLİMTAŞ Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi kuruldu.

Kardemir liman işletmeciliği ve taşımacılık şirketi kurdu

Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında,

"Şirketimizin yatırım planı kapsamında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet göstermek ve yük taşımacılığı esaslı olmak üzere her türlü demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı ile bu amaçlara matuf olmak veya bu hususlarla ilgili olmak kaydıyla ilave faaliyetlerde bulunmak maksadıyla şirketimizin tek ortağı olduğu, 200 milyon lira sermayeli, KARLİMTAŞ KARDEMİR Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık Anonim Şirketi unvanında yeni bir şirket kurulmuştur." ifadesine yer verildi.

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