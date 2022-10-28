Katı yakıtlarda en fazla üretim ve teslimat linyitte yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ağustosta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 417 bin 863 ton, taş kömürü kokunda 407 bin 905 ton ve taş kömüründe 132 bin 862 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı.



Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 58 bin 798 ton, taş kömüründe 3 milyon 316 bin 526 ton ve taş kömürü kokunda 495 bin 672 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, ağustosta taş kömürü teslimatının yüzde 60,7'si termik santrallere, yüzde 13,6'sı kok tesislerine, yüzde 13,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8'i termik santrallere ve yüzde 9,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.



Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 94,5 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.



Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı ağustosta yüzde 105,9 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 82,3, taş kömüründe yüzde 4 olarak belirlendi.

