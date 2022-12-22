KDV beyannamesi verme süresine yönelik yeni düzenleme

Katma değer vergisi beyanname verme ve ödeme sürelerinde uzatmaya gidildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nuneddin Nebati, süre uzatımı kararını Twitter'dan duyurdu.



Bakan Nebati açıklamasında şunları kaydetti:



"Yaklaşık 3,4 milyon mükellefimiz ve mali müşaviri yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi, bu aydan geçerli olmak üzere devreye alıyoruz.



Bu kapsamda, halihazırda her ayın 26’ncı günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, her ayın 28’inci günü sonuna kadar uzattık.



Bakanlık olarak, mükelleflerimizin ve mali müşavirlerimizin vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmelerini temin etmek üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz."

