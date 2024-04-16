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KDV düzenlemesi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Artış yapmadık

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV oranlarında artış yapmadıklarını, suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alındığını belirtti.

KDV düzenlemesi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Artış yapmadık
Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

Lokanta ve kafelerde KDV düzenlemesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin bazı işletmelerce suistimal edildiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenlemeyle birlikte lokantaların hizmetlerini, et, su, meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek yüzde 10 yerine yüzde 1 KDV ile faturalandırmasının önüne geçilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili KDV artışı yapılmadığını belirtti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."

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