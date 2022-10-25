KDV iadelerinde kolaylık sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğle temel gıda maddelerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e indirilmesi nedeniyle mükellefler üzerindeki finansman yükünün azaltılması amacıyla mükellefler tarafından KDV iadesinin yılı içinde nakden alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Böylece daha önce yılı içinde mahsuben, ertesi yıl nakden veya mahsuben alınabilen KDV iadesinin, ilgili yılında da 6 aylık dönem itibarıyla nakden alınabilmesinin önü açıldı.



Sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesi sağlandı.

KDV'den istisna olarak işlem yapan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak kendi lehlerine ortaya çıkan kur farklarının KDV iade hesabında ne şekilde dikkate alınacağı hususuna ilişkin açıklama yapılarak, KDV iadesi yapıldıktan sonra ortaya çıkan kur farklarına ilişkin mükelleflere iade hesabında değişiklik yapmama kolaylığı getirildi.



Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında demir-çelik ürünlerinin tesliminde uygulanan tevkifat oranı 4/10'dan 5/10'a yükseltildi. Ayrıca söz konusu ürünleri satanların, payları Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören şirketler olması durumunda da tevkifat uygulanması kararlaştırıldı.



Süresinden sonra beyan edilen tevkifata tabi işlemlere ilişkin KDV'nin, mükelleflerce hangi dönemde indirim konusu yapılabileceği hususu netleştirilmiş oldu.



Tebliğin bazı maddeleri yürürlüğe girerken bazıları gelecek ay başında uygulanmaya başlanacak.

