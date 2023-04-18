KGF limiti 400 milyar liraya yükseltildi

KGF paketlerinde limit yükseltildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi öncesinde açıklanan KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.



Kahramanmaraş'ta konuşan Nebati, bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılacağını belirtti.



Nebati, yakın zamanda kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya aldıklarını kaydetti.

Bakan Nebati, depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşların geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturalarını sildiklerini de sözlerine ekledi.