Kiralar 3 yıl sonra ilk kez düştü: Düşüş sürer mi?

Büyükşehirlerde kiralar 3 yıl sonra ilk kez geriledi.

Günlük kiralık ev düzenlemesi kasım ayının başında yürürlüğe girdi. Turizm amaçlı kiralamalara zorlaştırıcı şartlar ve vergi getirildi.



Evini günlük kiraya veren birçok kişi uzun dönemli kiralamaya yöneldi. İstanbul'da 3 yılın ardından ilk kez kiralar düştü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yapıtğı açıklamada, "Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı." ifadesini kullandı.



Şimşek, kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemenin konut arzını artırdığını vurguladı.



Bakan Şimşek, "Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, kira fiyatlarındaki katılığın azalmasının enflasyonu düşürme çabalarını destekler nitelikte olduğunu dile getirdi.



İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kira artışlarına ilişkin, "Eski hızında olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü 2-3 yıl gerçekten çok ciddi şekilde reel anlamda da ciddi artışlar kaydederek gitti. Bir soluklanma oldu. 2024'te de nispeten daha az artarak devam eden bir piyasa olacağını düünşüyoruz." dedi.



Uzmanlar kiralarda düşüşün devamı için konut arzının artması gerektiğini söylüyor. Düşen satışların ise kiralara olumlu yansıyabileceği düşünülüyor.



Akdoğan, "Aslında bir an önce kiracısını çıkarıp satmak isteyen vatandaşlar vardı. Ama artık tabii ki konutun ortalama satış süresi uzadığı için kiralık tarafa geçsem daha uygun olur mu diye düşünüp hareket edenler de var." yorumunda bulundu.

