KKM'den 30 milyar lira daha çıktı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda gerileme 22 Aralık ile biten haftada da devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre söz konusu hesapların toplam tutarı 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye düştü.



Krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye yükseldi. Mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye çıktı.



Takipteki alacaklar, 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye yükseldi.