Klima ve vantilatöre rekor talep | Montaj için 1 ay bekleme süresi

SATIŞLARDA REKOR



Klimayla serinleme umudu kalmayanlarsa rotayı vantilatörlere çevirdi. Türkiye genelinde vantilatör satışı rekoru kırıldı, fiyatlarsa geçen yıla göre yüzde 30 arttı.



İSTOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar, son 5 yılın zirve satışlarının gerçekleştiğini ifade etti.



Acar, "Vantilatör bu yıl geçen yıla göre adet bazında yüzde 20 yüzde 25 yukarıda seyrediyor." dedi ve çöl sıcaklarının devamı durumunda vantilatörde çok büyük sıkıntı olacağını dile getirdi.

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