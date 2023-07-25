ntv.com.tr

Klima ve vantilatöre rekor talep | Montaj için 1 ay bekleme süresi

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası klima ve vantilatör satışlarına da yansıdı. Piyasada klima ve vantilatör bulmak zorlaştı. Klima satın alabilenlere ise, servislerden montaj için yaz sonuna tarih veriliyor.

Klima ve vantilatöre rekor talep | Montaj için 1 ay bekleme süresi

NTV- Sinan Kunter

Sıcaklıklar 40 dereceleri aşınca vatandaşlar serinlemenin yolunu klima ve vantilatörde aradı.

Artan talep nedeniyle klima bulmak zorlaştı. Piyasada klima bulup satın alanlarsa yetkili servisleri arayıp montaj için haftalarca beklemek zorunda kalıyor.

arızaları için de tüm servisler yoğun mesaide...

Klima ve vantilatöre rekor talep | Montaj için 1 ay bekleme süresi - 1

SATIŞLARDA REKOR

Klimayla serinleme umudu kalmayanlarsa rotayı vantilatörlere çevirdi. Türkiye genelinde vantilatör satışı rekoru kırıldı, fiyatlarsa geçen yıla göre yüzde 30 arttı.

İSTOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar, son 5 yılın zirve satışlarının gerçekleştiğini ifade etti.

Acar, "Vantilatör bu yıl geçen yıla göre adet bazında yüzde 20 yüzde 25 yukarıda seyrediyor." dedi ve çöl sıcaklarının devamı durumunda vantilatörde çok büyük sıkıntı olacağını dile getirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...