Klima ve vantilatöre rekor talep | Montaj için 1 ay bekleme süresi

NTV- Sinan Kunter
Sıcaklıklar 40 dereceleri aşınca vatandaşlar serinlemenin yolunu klima ve vantilatörde aradı.
Artan talep nedeniyle klima bulmak zorlaştı. Piyasada klima bulup satın alanlarsa yetkili servisleri arayıp montaj için haftalarca beklemek zorunda kalıyor.
Klima arızaları için de tüm servisler yoğun mesaide...
SATIŞLARDA REKOR
Klimayla serinleme umudu kalmayanlarsa rotayı vantilatörlere çevirdi. Türkiye genelinde vantilatör satışı rekoru kırıldı, fiyatlarsa geçen yıla göre yüzde 30 arttı.
İSTOÇ İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Acar, son 5 yılın zirve satışlarının gerçekleştiğini ifade etti.
Acar, "Vantilatör bu yıl geçen yıla göre adet bazında yüzde 20 yüzde 25 yukarıda seyrediyor." dedi ve çöl sıcaklarının devamı durumunda vantilatörde çok büyük sıkıntı olacağını dile getirdi.
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