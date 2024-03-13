Akademisyenlerin KOBİ projesine 400 bin euro destek

Bursa Uludağ Üniversitesi(BUÜ) öğretim üyeleri, projelendirdikleri ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla fark oluşturmaya devam ediyor.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) görev yapan akademisyenlerin hazırladığı “Enabling VET toPromoteESGAwareness& ESG Risk Literacy in SMEs (PEARL)”adlı proje, 2023 yılı Erasmus+ teklif çağrısı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) faaliyeti 2. başvuru döneminde destek aldı.



Başvuru yapan 130 proje içinden kabul edilen 6 çalışma arasında yer alan proje için 400 bin Euro hibe ayrıldı.

5 ÜLKEDEN 6 ÜNİVERSİTE PROJE ORTAĞI OLACAK

Koordinatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy’un üstlendiği çalışmada; İrlanda, Polonya,İrlanda Danimarka ve Almanya'dan iki üniversitele proje ortağı olarak yer alacak.

Projede BUÜ’den Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı, Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün, Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Doç. Dr. Elif Yücel, Doç. Dr. Yasemin Ertan, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Bektaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mine Aydemir Dev’in de görev alacağı açıklandı.



3 YIL SÜRMESİ PLANLANIYOR

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy; “KOBİ'lerin artan ÇSY (çevresel-sosyal-yönetişim) riskine karşı savunmasızlığına bir çözüm olarak oluşturulan PEARL projesinde; KOBİ'lerin ÇSY risklerini değerlendirme ve yönetme kapasitelerini artırmak amacıyla ÇSY Mefhumi çerçevesi, Mesleki Eğitim Müfredatı ve ayrıntılı Modüler ÇSY Eğitim Materyalleri hazırlanacaktır" dedi.



Proje çıktılarının Dijital ÇSY Risk Değerlendirme Uygulaması ve ÇSY Araç Kutusu ile destekleneceğini belirten Arsoy "KOBİ'ler için uygulanabilir araçlar sunulacak ve ayrıca projede kurulacak olan Knowledge Hub (Bilgi Merkezi) ile KOBİ’ler arası bilgi alışverişi ve kapasite artırıcı öğrenme faaliyetleri teşvik edilecek" şeklinde konuştu.



Proje çalışmasının toplam 3 yıl sürmesi palanlanıyor.

