Bursa'ya KOBİ OSB'ler geliyor..

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde şehrin farklı noktalarına KOBİ OSB’ler yapacaklarını açıkladı.



Yerel seçim çalışmalarını sürdüren Aktaş, Karadeniz Bölgesi temsilcileriyle bir araya geldi. Aktaş, burada yaptığı açıklamasında şehrin farklı noktalarına KOBİ OSB’ler yapacaklarını açıkladı.



Aktaş, “Şehir içerisinde kalan işletmeler artık şehir dışına çıkmak istiyor. Çıkmaları da lazım. Bu konuda geç bile kalındı. Bunanla alakalı plan revizyonu yapmak lazım. Girişimde bulunduk ve muhalefet yine hepsine itiraz etti.



Bu şehir sanayi özelliği ön planda olan bir şehir. Bunu öteleyemezsiniz. Bizler bunu daha nitelikli hale getirmek adına tarihi hamleler yapıyoruz.



Bu işletmeleri şehir dışında 4-5 farklı noktaya taşıyarak şehri bu manada dönüştürmeliyiz.” diye konuştu.

