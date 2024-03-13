İmalat sanayi toparlanma sinyali verdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), dünyadaki küresel imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) gelişmeleri ile ilgili şubat raporunu yayımladı.



Küresel PMI, ocak ayına göre 0,3 puanlık artışla 50,3'e yükselerek sektörde toparlanma sinyali vermeye devam etti. Şubat ayında üretim üst üste ikinci ay büyüme kaydederken yeni siparişler son 20 ayda ilk kez arttı.



Yeni ihracat siparişleri azalmaya devam etse de düşüş Haziran 2022'den bu yana en hafif düzeyde ölçüldü ve bu gelişmelere paralel olarak istihdam kaybı yavaşladı.



Tedarik zinciri baskıları bölgeden bölgeye ayrışmakla birlikte genel olarak hafifleme belirtisi gösterdi. Girdi ve ürün fiyatları enflasyonu ocak ayına yakın oranlarda arttı.

Şubat ayı İmalat PMI'ın açıklandığı 32 ulusal ekonominin 17'sinde endeks 50'nin altında kalarak sektörde daralmaya işaret etti.

Bu sayı ocak ayına göre 1 adet azaldı ve endeks değerinin 25 ülkede bir önceki aya göre artmış olması bir diğer pozitif gelişme olarak öne çıktı.

